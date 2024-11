Inter-news.it - Lautaro Martinez titolare in Verona-Inter? Padovan: «Inzaghi verso una scelta!»

Leggi su Inter-news.it

Archiviato il capitolo Nazionali si torna in campo nel weekend. Ad attendere Simonec’èdi sabato pomeriggio e unaimportante legata all’impiego di. Sulla questione si pronuncia il giornalista Giancarlo.IL TURNOVER – Dopo un periodo opaco con la maglia nerazzurrasi distingue ancora una volta con l’Argentina. Tra meno di tre giorni c’è. Per la quale non ci si può non chiedere se l’attaccante verrà schierato nell’undicidi mister Simone. Il giornalista Giancarlovenuto nello studio di Sky Sport 24, immagina quale possa essere ladell’allenatoreista: «Penso chelo farà giocaresubito. Il turnover lo ha fatto ed è stato anche premiato. Ma non credo che lui lo ami particolarmente».