Isaechia.it - La Talpa verso la chiusura anticipata: la decisione di Piersilvio Berlusconi

Leggi su Isaechia.it

La nuova stagione de La, che dopo anni è tornata a popolare le prime serate di Mediaset con un format rivisitato, sembra non convincere.Il reality show, condotto da Diletta Leotta, prevede che i concorrenti – intenti a svolgere prove di vario tipo – si calino nel ruolo di investigatori per scoprire chi dei loro compagni è il nemico.Insieme alla loro ricerca delladel cast, si sviluppa parallelamente la caccia al nome anche presso il pubblico, che ha già notato i primi segnali e rintracciato i primi indizi che potrebbero incastrare uno di loro.Secondo quanto riporta Giuseppe Candela, però, quest’aria di mistero non basta a far decollare questa nuova versione del programma. Lasarebbe infatti molto vicina alla.Ecco nello specifico le parole del giornalista: IL REALITY CON DILETTA LEOTTA È CROLLATO AL 10% DI SHARE, NUMERI TROPPO BASSI PER TRASMETTERE LE ULTIME TRE PUNTATE.