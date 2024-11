Lettera43.it - La Lega tra nodo Veneto e l’ipotesi di far slittare le Regionali al 2026

I malumori interni allasono esplosi con la débâcle in Umbria. La sconfitta di Donatella Tesei non è stata digerita dalla classe dirigente del partito, anche se era attesa da chi aveva fatto campagna sul territorio (nonostante i sondaggi della vigilia registrassero un serrato testa a testa con la candidata del centrosinistra Stefania Proietti). Ma il consiglio federale leghista, che si è riunito nelle scorse ore negli uffici del gruppo a Montecitorio, non è stata l’occasione per un ‘processo’ alla leadership di Matteo Salvini. Anzi, proprio il contrario.Matteo Salvini (Imagoeconomica).Malumori inper il j’accuse di Salvini dopo la batosta umbraL’incontro si è infatti aperto con un’aspra ‘reprimenda’ del segretario ai ‘suoi’. Salvini ha puntato il dito contro i parlamentari umbri ed emiliano-romagnoli, denunciandone lo scarso impegno in campagna elettorale, oltre che contro i candidati ai Consigli, lamentando la penuria di preferenze ottenute.