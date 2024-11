Oasport.it - La capitana coraggiosa Tathiana Garbin: dopo la sfida più difficile, il regalo più bello e meritato

Un anno fa,la sconfitta subita dall’Italia contro il Canada nella finale della Billie Jean King Cup,aveva annunciato di avere un tumore raro: “A ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore. È mia intenzione condividere questa esperienza personale con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione. La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasie spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute“.Il momento è stato durissimo per lanon giocatrice della Nazionale femminile, che è stata poi operata due volte tra fine novembre e inizio dicembre. Al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Ho trascorso il Natale con mia moglie Ylenia, la mia famiglia, la persona che è rimasta sempre con me anche nei momenti più difficili, quando la sofferenza ti toglie qualsiasi lucidità“.