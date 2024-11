Oasport.it - Italia-Svizzera oggi in tv, semifinale Europei curling femminile: orario, programma, streaming

L’giocherà ladegli2024 di, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). L’appuntamento è per(giovedì 21 novembre, ore 18.00), quando le azzurre scenderanno in campo per disputare il primo turno della fase a eliminazione diretta e giocarsi una medaglia in questa rassegna continentale dopo l’argento conquistato lo scorso anno fa. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la.Stefania Constantini e compagne hanno infatti chiuso il round robin al quarto posto e dunque incroceranno la corazzata elvetica, che ha dominato la fase a girone unico. L’altrasarà tra la Svezia (seconda) e la Scozia (terza). Il quartetto tricolore dovrà inventarsi un grande colpaccio per battere la formazione guidata dalla skip Silvana Tirinzoni in quella che sarà la rivincita della finale di dodici mesi fa vinta dalle rossocrociate.