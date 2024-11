Quotidiano.net - Invecchiamento dei capelli, come mantenere giovane la chioma dopo i 40 anni

Cosìaccade alla pelle, anche irisentono del passare del tempo. Il primo segnale visibile è la comparsa deibianchi, ma non è l’unico. Anche molte star hanno parlato apertamente del tema dell', incluso l'aspetto dei, che può essere un argomento delicato, specialmente per chi è sotto i riflettori. Basti pensare, infatti, a Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker, Andie MacDowell, Keanu Reeves e Hugh Jackman, solo per fare qualche nome tra lo star system di Hollywood. Sebbene sia un processo inevitabile e naturale per chiunque, è comunque possibile adottare alcune strategie per contrastarlo Cause e sintomi principali L’deiinizia generalmentei 40, ma può manifestarsi giài 25. Le cause principali sono genetiche, ormonali e legate a un microcircolo sanguigno meno efficiente nel cuoio capelluto.