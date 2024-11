Ilgiorno.it - In tre lo pestano in strada. Ipotesi spedizione punitiva

Leggi su Ilgiorno.it

Aggressione ieri pomeriggio attorno alle 17 in viale Resistenza, all’incrocio con via Oriana Fallaci, davanti al bar Baraonda. Un 37enne anni maghrebino è stato avvicinato da tre sconosciuti che lo hanno preso a calci e pugni, lasciandolo sanguinante sul marciapiede. Il gruppo è poi scappato in auto. Sono intervenute i carabinieri per quella che sembra più unache una rapina. Il ferito è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso del Maggiore di Lodi da un’ambulanza della Croce Bianca di San Colombano al Lambro. I carabinieri cercheranno di capire i contorni della vicenda: non è escluso che vittima e aggressori e si conoscessero.