Il fattore del campo di Malaga | perché gli avversari di Jannik Sinner tremano

Signorie e signori, ecco la Coppa Davis, dove l'Italia si presenta come campione in carica. Aè pronta a scendere incon grandi aspettative. Guidata da, numero uno al mondo, la squadra azzurra punta a confermare il proprio titolo. Ma, almeno stando a quel che dicono gli esperti, c'è un elemento inatteso che potrebbe rimescolare le carte: il cemento della Martin Carpena Arena si è rivelato molto più veloce del previsto, superando persino la rapidità dei campi delle Atp Finals di Torino. Si pensi che addirittura gli specialisti delle superfici veloci hanno bollato ilcome "fin troppo rapido" rispetto alle aspettative. Per alcune squadre, come la Spagna, questa caratteristica ha rappresentato una sfida in più da affrontare. Al contrario, per altri tennisti potrebbe trasformarsi in un vantaggio.