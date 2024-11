Noinotizie.it - Giornata degli alberi Greenpeace: deforestazione, ogni due secondi sparisce un'area grande come un campo di calcio

La prima volta si celebrò in Nebraska dove il governatore nel 1872 volle un arbor day per testimoniare il rispetto all’essenza dell’ambiente. In Italia si tenne la, la prima volta, nel 1898 per volere del ministro della Pubblica istruzione. Il 21 novembre dianno è la, anche detta festa dell’albero.Gli, la cui importanza è sempre più testimoniata dalle gravi variazioni climatiche e di dissesto idrogeologico. Necessario, se non urgente, piantarne sempre più, recuperare suolo rispetto ad asfalto ed edilizia.—–Di seguito un comunicato diffuso da:La stagione natalizia è alle porte, è tempo di doni, un momento in cui l’arte del regalare può diventare qualcosa di più: un modo tangibile per esprimere gratitudine e affetto, anche nei confronti del nostro pianeta e i delicati ecosistemi terrestri.