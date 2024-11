Lanazione.it - Gioco d’azzardo, nelle slot più di 2mila euro a testa

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 21 novembre 2024 – Più di duemilapro capite l’anno spesi nel. Per la precisione 2280l’anno che nella nostra provincia finisconocasse die scommesse e ci portano inalla classifica regionale dove la media è sotto i. Queste le cifre della zona di Asl Toscana Nord Ovest. Un dato che deve invitare a una profonda riflessione socio-economica e su cui anche la Regione si sta muovendo con apposite campagne di sensibilizzazione contro l’azzardopatia. In questi giorni nell’atrio del Comune, fino a domani, è presente una postazione con professionisti del settore per informare e aggiornare su questo tema che sempre più sta diventando una delle piaghe della società moderna. I numeri di persone coinvolte nelsulla zona apuana è in crescita e in controtendenza con altri territori.