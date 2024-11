Liberoquotidiano.it - Donato al Museo Egizio di Torino un laser di El.En. per il restauro

Leggi su Liberoquotidiano.it

(ITALPRESS) – In occasione del bicentenario della sua fondazione, ildiha ricevuto una donazione da parte di El.En. SpA: un sistemaEOS 1000 LQS, una tecnologia all'avanguardia progettata per ildi opere d'arte e manufatti antichi. La cerimonia di consegna si è svolta al, e ha visto la partecipazione dei membri della divisione Light for Art di El.En., del direttore delChristian Greco, della Presidente Evelina Christillin, dei conservatori e di tutta la dirigenza dell'istituzione torinese.Ilda El.En. è destinato a giocare un ruolo cruciale neldei preziosi manufatti del, contribuendo alla conservazione e valorizzazione dell'inestimabile patrimonio storico ed artistico che esso custodisce. IlEOS 1000 LQS rappresenta il frutto di anni di ricerca nel campo della pulitura, consentendo interventi di estrema precisione e rispetto per i materiali antichi.