Di chi è questa vittoria Fitto vicepresidente Ue? Meloni fa impazzire la sinistra | Guarda

Dopo settimane di impasse e veti incrociati, ieri sera è arrivato l'ok alla nomina di Raffaelea commissario europeo. Idella Commissione guidata da Ursula von der Leyen sono tutti "confermati", riferiscono alcune fonti parlamentari. Sono stati approvati i vicepresidenti Kaja Kallas (il gradimento del Parlamento era una formalità, in questo caso, perché è stata indicata direttamente dal Consiglio Europeo); Stéphane Séjourné, Roxana Minzatu e Henna Virkkunen. Lo stallo su Teresa Ribera e Raffaele, oggetto di continui veti incrociati tra Ppe da un lato e S&D dall'altro, sarebbe stato sbloccato in virtù dell'approvazione di diverse mozioni di minoranza su Ribera. L'accordo politico sarà formalizzato in seduta plenaria del Parlamento europeo il prossimo 27 novembre.