Ilgiorno.it - Crollo di vendite dei frigoriferi, Beko annuncia tagli: 800 lavoratori a rischio licenziamento

Leggi su Ilgiorno.it

CASSINETTA DI BIANDRONNO – Le prospettive della vigilia erano tutt’altro che rosee, vista la situazione di crisi del mercato degli elettrodomestici e le fabbriche già chiuse in Polonia e Gran Bretagna. Mercoledì il tavolo a Roma tra ministero delle Imprese e del Made in Italy,e sindacati non ha fatto altro che confermare i timori. Sonoimportanti quelli illustrati dalla nuova proprietà, che in primavera ha preso il posto di Whirlpool. La multinazionale turca ha infattito la chiusura delle fabbriche di Comunanza e Siena, il ridimensionamento della fabbrica di Cassinetta, la chiusura della ricerca e sviluppo di Fabriano e più in generalein tutti i siti e gli uffici italiani per un totale di 1.935 esuberi su 4.440 occupati. Nel deto del sito varesino,prevede di mantenere solo 3 linee produttive sulle attuali 5 dedicate ai, con un totale di 541 esuberi.