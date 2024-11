Oasport.it - Coppa Davis, Italia-Argentina 1-1: Sinner sbriga la formalità Baez e porta la sfida al doppio

Jannikvince senza nessun tipo di problema il secondo singolare del quarto di finale tra. Il numero 1 del mondo, alla vittoria numero 71 in stagione, supera per 6-2 6-1 in un’ora e 12 minuti Sebastiane manda la questione aldecisivo. Perè la decima vittoria in un incontro riguardante l’Insalatiera: ora c’è l’inevitabile attesa per ildecisivo e per le coppie.Si comincia con quello che può essere chiamato l’unico piccolo brivido del match di, un 15-30 sull’1-1 che, però, si trasforma in maniera immediata. Bastano nove punti in fila a Jannik per far capire ache il suo inizio particolarmente convinto è, appunto, solo una parte del tutto. Un tutto che vede il numero 1 del mondo colpire con la sua solita sicurezza, anche quando i game si allungano (è il caso del settimo, dove l’argentino riesce ad arrivare ai vantaggi).