Com’è andata l’assemblea nazionale delle associazioni ucraine in Italia

Secondo il “Rapporto sulla comunità ucraina in– 2023” ci sono trecentottantatrémila e cinquecentoundici ucraini regolarmente soggiornanti in, pari al dieci per cento dei cittadini di origine straniera presenti nel Paese. Il dato è chiaro: gli ucraini sono una parte importante della societàna. Più della metà della comunità è arrivata dopo l’aggressione russa su larga scala: con oltre centosessantasette nuovi arrivi solo nel 2022, un incremento del sessantacinque per cento in un solo anno. Centinaia di migliaia di persone arrivate qui in cerca di speranza e pronte a contribuire alla crescita della societàna.La comunità ucraina inè formata principalmente da donne, oltre il settantacinque per cento del totale: gli uomini sono rimasti principalmente a difendere il loro paese.