Ilfattoquotidiano.it - Attacco hacker ai server di Inps: “Indagini in corso, indisponibili alcuni applicativi gestionali e i dati forniti ai clienti”

Unha di nuovo colpito idi, andando nello specifico a bloccare l’operatività di quelli diServizi Spa. In una nota dell’istituto si legge che si tratta di un “informatico di tipo ransomware che ha reso temporaneamentee ia propri. L’accaduto è stato denunciato prontamente a tutte le autorità competenti”. Non si hanno ancora informazioni sui possibili autori dell’operazione, ma come precisa l’istituto previdenziale “attualmente sono inapprofondite. È importante rassicurare i cittadini che il Contact Center, principale servizio di assistenza, non è stato colpito dall’e rimane operativo. Le azioni insono concentrate sul ripristino delle infrastrutture compromesse in modo tempestivo e sicuro”.