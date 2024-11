Game-experience.it - Alan Wake 2, il confronto di Digital Foundry tra PSSR e DLSS evidenzia grandi limiti per la tecnologia Sony

ha effettuato un nuovodiretto tra PS5 Pro e un PC, concentrandosi in questo caso sull’utilizzo deldi PS5 Pro e delsu PC da parte di2,ndo delle nette migliorie con ladi upscaler di NVIDIA.Dopo aver effettuato l’analisi completa, la redazione inglese hato che la PlayStation Spectral Super Resolution fatica in particolare modo con delle risoluzioni sotto i 1080p, presentando tutta una serie di fastidiosi artefatti grafici che rendono l’immagine a schermo più sporca e meno piacevole.Nel caso specifico di2, il gioco gira su PS5 Pro con una risoluzione interna di 864p, con ilchiamato di conseguenza a sfruttare l’intelligenza artificiale per portare la risoluzione di output a 4K. Ma proprio nel fare questo ladimostra il fianco ad alcune problematiche, assenti neled in alcuni casi persino con il FSR 2 di AMD.