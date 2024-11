Lapresse.it - Violenza donne, Gino Cecchettin: “Combattete ogni singola ingiustizia”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le, l’Università di Bologna ha organizzato una serie di eventi per continuare a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno. Tra gli ospiti anche: “Voglio portare il messaggio principale che è la vita di Giulia, che era una vita fondata sull’amore, sull’altruismo, e sulla bontà. Infatti, la Fondazione, si basa su questi principi e dico a tutti i ragazzi:le violenze,con tutte le forze che avete“, ha detto a margine dell’evento il padre della studentessa uccisa un anno fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. “Non cercate l’individualismo, ma cercate di contribuire anche alla società con la collaborazione: cercando di tendere la mano. A volte, bastano anche delle parole di incoraggiamento per far uscire qualcuno da una relazione che può essere pericolosa.