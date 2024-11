Ilgiorno.it - Via alla stazione di trasformazione. Il progetto di Terna a Barlassina

Ladidell’energia elettrica nel Parco delle Groane si farà a, in via Longoni, dove è stata prevista da. Regione Lombardia ha dato il via liberarealizzazione. In cambio ci saranno opere straordinarie di rimboschimento, riqualificazione dei sentieri, sistemazioni idraulico forestali nel Parco delle Groane per un valore di oltre 1,3 milioni di euro. La nuovadisorgerà vicino al confine con Cogliate e sarà parte integrante deldi razionalizzazione della rete 380 kv Brianza Ovest che prevede anche la demolizione di oltre 6 chilometri di elettrodotto in sospensione con i tralicci da Cesano Maderno a. Ilaveva già avuto il via libera del Parco delle Groane, non senza qualche polemica in, con la richiesta in particolare di spostare l’intervento qualche centinaio di metri più a nord, sul lato opposto della provinciale, in un’area del Parco già degradata rispetto a quella di maggior pregio coinvolta nel