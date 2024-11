Ilrestodelcarlino.it - "Vi raccontiamo la storia di Matteo Messina Denaro"

Da qualche parte in Sicilia, un padre insegna ai suoi tre figli a sgozzare una pecora: il maggiore non ne ha il coraggio, all’unica femmina non viene permesso e il più piccolo si rassegna a farlo, consapevole di non potersi sottrarre al proprio destino. Così inizia il racconto che i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza fanno delladinel film "Iddu. L’ultimo padrino". Registi che, stasera alle 21, sono ospiti al cinema Rosebud per parlare con il pubblico del film. Figlio minore del boss Gaetano e capo di Cosa Nostra,era chiamato "u pupu". Mentre l’ex sindaco, assessore e consigliere comunale Catello Palumbo era soprannominato "il preside": per sottolineare non solo il suo passato come dirigente scolastico, ma anche il livello culturale più elevato.