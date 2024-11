Ilfattoquotidiano.it - Trieste, sgomberato il Porto vecchio: da mesi erano accampate decine di migranti senza un posto dove dormire

Sono iniziate questa mattina, 20 novembre, le operazioni di sgombero didalche ormai daoccupano diverse strutture fatiscenti dell’antico scalo e l’area intorno all’uscita principale. Intorno alle 7 sono arrivati i primi mezzi della Protezione Civile, della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito e Polizia locale e Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concentrate sotto la tettoia dell’uscita delun centinaio didormono in sacchi a pelo, sotto tende da campeggio e su giacigli di fortuna.In poche ore e in grande ordine, l’area occupata da un centinaio diall’uscita principale delè stata sgomberata. Isono stati fatti salire su autobus diretti, secondo quanto si apprende, per strutture di accoglienza.