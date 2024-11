Bergamonews.it - Torna il Black Friday di Oriocenter: premi in gift card per i clienti del Mall

Leggi su Bergamonews.it

è iniziato il conto alla rovescia per il. Dopo il grande successo ottenuto gli scorsi anni,ha deciso di sorprendere anche quest’anno i suoicon un’operazione ache durerà 2 giorni.Venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024, per gli acquisti effettuati dalle ore 18.00 alle ore 22.00,erà i suoicon unadel valore di 50€ a fronte di una spesa uguale o superiore a 200€ in un unico scontrino e del valore di 100€ per acquisti uguali o superiori a 400€. Nei negozi Apple, Mediaworld, Unieuro e Xiaomi Store (Mi Store), per un acquisto pari o superiore a 800€ in un unico scontrino, il cliente riceverà 150€ in.Partecipano all’operazione gli acquisti superiori a 200€ effettuati a partire dalle ore 18.00 fino alla chiusura, presso qualsiasi punto vendita della galleria (Ipermercato e suoi corner esclusi).