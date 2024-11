Lanazione.it - Terribile malore in A1, poi la tragedia sotto gli occhi dei genitori. Bimba morta a 9 anni, comunità sotto choc

Leggi su Lanazione.it

Lucignano (Arezzo), 20 novembre 2024 – Unimprovviso all’altezza dell’area di servizio di Lucignano ha stroncato la vita di unadi 9che èglidei. Laieri nel primo pomeriggio. All’arrivo dei soccorsi del 118 la bambina era in condizioni critiche. Ma è stato fatto di tutto nel tentativo di salvarla. È iniziata la corsa disperata verso il San Donato dove è arrivata in condizioni già molto compromesse, ma i sanitari hanno tentato l’impossibile. Purtroppo lasi era già consumata in quell’area di sosta. E al pronto soccorso dell’ospedale aretino non è rimasto altro che dichiararne la morte. Dopo mesi di cure per un’infezione batterica, la famiglia si stava recando da Taverna, vicino Catanzaro, dove vivono, a Genova per una visita di controllo all’ospedale Gaslini.