Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Gurgl: un solo slalom nella storia, con gli azzurri non protagonisti

Saranno ancora i pali stretti ad esserenel fine settimana della Coppa del Mondo di sci. Dopo il doppio appuntamento di Levi, si replica nuovamente a, con in programma ancora due. Per gli uomini sarà una seconda volta, mentre per le donne sarà debutto assoluto sulla pista Kirchenkar.è infatti una località entrata dadue anni nel calendario della Coppa del Mondo. Nei giorni scorsi lo svolgimento delle gare era stato messo in dubbio per via delle alte temperature, che non permettevano un’adeguata preparazione del terreno. La FIS aveva cominciato a pensare anche l’ipotesi di un ritorno a Soelden, ma alla fineriuscirà ad avere i suoi.Unadunque molto giovane, con una sola gara all’attivo quella della pista Kirchenkar. Lo scorso anno fu un trionfo dei padroni di casa, con una clamorosa tripletta austriaca.