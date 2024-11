Zonawrestling.net - RISULTATI: PCW “Premium Cup 2024” 16.11.2024

della seconda edizione del Torneo della PCW andata in scena lo scorso Sabato ad Avigliano (PZ):PCWCupSabato 16 Novembre – Avigliano (PZ)PCWCup – QuartiMBM Batte Flowey Queen e accede alle semifinaliKarim Brigante batte Rocky Laurita e accede alle semifinaliGulyas Jr. batte Flavio Augusto e accede alle semifinaliNico Inverardi batte Sebastian De Witt e accede alle semifinaliPCWCup – SemifinaliMBM batte Gulyas Jr. e accede alla finaleNico Inverardi batte Karim Brigante e accede alla finaleNGW Tag Team TitleBad People* (Il Divo & Max Claude) (c) w/Nick Slogger Vs Rocky Laurita & Jasper finisce No Contest, Bad People mantengono i TitoliPCWCup– FinaleMBM batte Nico Inverardi e vince il Torneo*Il Divo difende i Titoli in virtù della Freebird Rules