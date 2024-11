Quotidiano.net - Ravenna, un hub strategico. Con l’eolico la sfida è green

Leggi su Quotidiano.net

Un portoper merci ed energia, punto di snodo centrale dei movimenti sia dei materiali sia del gas ma banco di prova anche della possibilità di affrontare il tema dell’inquinamento interrando la CO2 nei giacimenti che contenevano gas. Dal 2009 a oggi il porto diè cresciuto più della media degli altri porti italiani, mostra anche una maggiore resilienza post Covid e i dati complessivi del 2023 lo collocano al sesto posto in Italia mentre occupa la prima piazza per le rinfuse solide e le merci varie. Ma con i lavori di approfondimento dei fondali a 12,50 e poi 14,50 "lo scalote – come spiega Daniele Rossi, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – sarà a posto per i prossimi 2mila anni". In tutto l’approfondimento dei fondali sino a -14,5 metri, la realizzazione di nuove banchine e ristrutturazione di quelle esistenti per circa 6,5 chilometri per container e terminal multipurpose, l’impianto di trattamento del materiale di escavo e l’urbanizzazione di aree per oltre 240 ettari costerà 460 milioni.