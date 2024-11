Ilgiorno.it - Prende per il collo un bambino di 10 anni, compagno di classe della figlia, e lo alza da terra

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 20 novembre 2024 – Incredibile violenza fuori da una scuola elementare di Brescia: un uomo di origini egiziane ha preso per ile letteralmenteto daundi diecidi, e per questo è stato denunciato. Ilaggredito è figlio di un connazionale. Non è chiaro il motivo scatenante del gesto di rabbia commesso davanti ad altri genitori. Determinante è stato il ruolo di una mediatrice culturale che ha evitato che tra le due famiglie si generasse una vendetta incrociata. "Ho convinto il padrevittima a sporgere denuncia e a non farsi giustizia da solo" ha spiegato la donna al Giornale di Brescia che ha raccontato la vicenda. Ilè stato portato al Pronto soccorso dove gli è stato applicato un collare e i medici hanno stabilito una prognosi di cinque giorni.