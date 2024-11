Iltempo.it - Possibile "attacco aereo significativo" su Kiev: l'allerta dell'ambasciata Usa

Mentre inizia a circolare con insistenza la notizia di uninvio, da parte degli Stati Uniti, di mine antiuomo all'Ucraina, l'statunitense ainforma di aver "ricevuto informazioni specifiche su un potenzialeil 20 novembre". È quanto si legge sul sitoa rappresentanza diplomatica. "Come misura precauzionale, l'sarà chiusa e i dipendentihanno ricevuto istruzioni di rifugiarsi sul posto", si avverte. I cittadini Usa sono stati avvertiti e sono pronti "a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme". Parole, queste, che non fanno che accrescere il clima di tensione e di terrore. L'annuncioUsa giunge il giorno dopo che la Russia ha promesso di rispondere al lancio di missili statunitensi a lungo raggio avvenuto ieri da territorio ucraino.