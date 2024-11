Più libri più liberi l’edizione 2024 dedicata a Giulia Cecchettin

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 20 nov. (askanews) – Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Piùpiù, la fiera Nazionale interamentealla Piccola e Media Editoria. La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), come ogni anno si terrà nello scenografico edificio de La Nuvola dell’Eur. Quest’anno 597 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e più di 700 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, confronti, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. L’inaugurazione ufficiale della fiera si svolgerà il 4 dicembre, alle ore 10.30 alla Nuvola. “di Piùpiùè in memoria di, ammazzata l’11 novembre 2023, e di Giacomo Gobbato, ammazzato il 21 settembreper difendere una donna che era stata aggredita, e questo perché la violenza sulle donne non riguarda solo le donne ma riguarda tutti noi – sottolineano gli organizzatori -.