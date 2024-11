Gaeta.it - Pericolo maltempo nelle Marche: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti

L'emergenzaha indotto idela effettuare112a causa del forte vento che ha colpito la regione. I cittadini devono prepararsi a condizioni meteorologiche avverse, poiché è stata diramata un'allerta meteo arancione, con venti che potrebbero raggiungere intensità violenti. Gli operatori di emergenza sono attivi da diverse ore per affrontare la situazione, intervenendo su strade bloccate e per garantire la sicurezza pubblica.Allerta meteo: dettagli e conseguenzeNel corso della serata, un'allerta meteo arancione è stata emessa per tutto il territorio marchigiano, segnalando l'arrivo di un forte vento in grado di generare situazioni rischiose. Nello specifico,aree montane e collinari della regione, i venti possono raggiungere l'intensità di "tempesta violenta", mentrezone costiere sono attese burrasche forti.