Liberoquotidiano.it - Next Generation Festival: un'onda di musica e inclusività al Pala Unical di Mantova

Il 29 novembre 2024, ildisi prepara a ospitare il, un evento che promette non solo, ma anche un forte messaggio di solidarietà e accessibilità. Questounico nel suo genere si distingue per il suo impegno nell'abbattere ogni barriera, dimostrando che l'arte può essere davvero per tutti. Un'esperienza inclusiva senza precedenti Grazie a una serie di soluzioni innovative, iloffrirà un'esperienzale accessibile e multisensoriale: Interpreti LIS in tempo reale permetteranno alle persone non udenti di godere pienamente dellae dei messaggi trasmessi dal palco. Gli zaini vibranti SubPac, capaci di trasmettere le vibrazioni della, offriranno ai partecipanti un'esperienza immersiva, trasformando ogni brano in una sinfonia da “sentire” con il corpo.