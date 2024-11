Ilnapolista.it - Napoli Basket, il pericolo non è la retrocessione ma perdere il basket per l’ennesima volta

, ilnon è lamailperI record, si sa, sono fatti per essere battuti. Ma ci sono alcuni record che al massimo possono essere eguagliati. Potrebbe succedere, non lo so auspica, al. E se un anno sei Steven Bradbury, l’anno dopo puoi diventare come l’Irge Desio 1989-1990, che chiuse il campionato con zero vittorie e trenta sconfitte.Chi proverà ad evitare quest’ignominia è Giorgio Valli, nuovo head coach del, che sostituisce Igor Milicic. Incredibilmente, ma nemmeno tanto, continuano ad esserci tantissimi punti di contatto tra questa stagione dele la dolorosa stagione post-scudetto deldi De Laurentiis. Certamente parliamo di solidità diversa, ma anche di bacini d’interesse completamente diversi.