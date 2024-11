Gaeta.it - Municipio VII: iniziative gratuite per minori con progetti educativi e socializzanti

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di Roma, ilVII lancia nuoveper sostenere il benessere dei più giovani e delle loro famiglie. Attraverso duedistinti, “Il Barone Rampante” e “Il Sentiero dei Nidi di Ragno,” l’Assessorato alle Politiche Sociali offre opportunità educative, create ad hoc per rispondere alle esigenze didi diverse fasce d’età. L’obiettivo è non solo quello di promuovere esperienze sociali, ma anche di favorire lo sviluppo emozionale e relazionale dei partecipanti. Questecostituiscono un’importante risorsa per la comunità, offrendo momenti di interazione e crescita per i giovani romani.Progetto “Il Barone Rampante”: esperienze per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni“Il Barone Rampante” è un’iniziativa pensata per ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, concepita per incoraggiare la socializzazione e l’autonomia.