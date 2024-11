Gaeta.it - Matera promuove il turismo sostenibile attraverso il progetto TRACE: un passo verso l’economia circolare

Facebook WhatsAppTwitter La città disi fa promotrice di un nuovo approccio al, presentando ilin un recente incontro con esperti del settore. L’iniziativa, sostenuta dal CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale e dall’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, mira a implementare i principi del. Questo piano non solo riduce gli sprechi ma offre anche significativi vantaggi in termini di costi e valore aggiunto per le imprese che operano nel.Dettagli dele obiettiviFinanziato con un budget di 1,2 milioni di euro per il periodo 2024-2025, ilcoinvolgerà attivamente cento realtà turistiche distribuite in diverse nazioni europee: Italia, Belgio, Spagna, Romania e Cipro. L’obiettivo principale del programma è quello di fornire formazione agli operatori turistici, affinché possano intraprendere un percorso di transizionepratiche più sostenibili.