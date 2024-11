Ilrestodelcarlino.it - Maria Rita Parsi al teatro Rossini presenta "Non sto zitta"

Incontro-conferenza con la psicologa. "Non sto" è il titolo dell’iniziativa che, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, è stata curata da Eclissi Eventi e dall’Azienda dei Teatri in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità del Comune. La psicologa, psicoterapeuta e scrittrice sarà domenica pomeriggio al(dalle 17.30, ingresso gratuito e con prenotazione del posto sul sito Eventbrite). L’appuntamento è inserito all’interno della campagna di sensibilizzazione "Respect is an act of love" contro la violenza sulle donne del Comune di Civitanova. Converrà affrontato l’argomento della parità di genere, collegato spesso a episodi di violenza sulle donne, e su cui è necessaria una riflessione collettiva e urgente in merito alle azioni da mettere in campo per promuovere una cultura del rispetto di genere e impedire il ripetersi di episodi di violenza che continuano a verificarsi.