Agi.it - Manfredi è il nuovo presidente dell'Anci

AGI - Il sindaco di Napoli, Gaetano, è stato eletto all'unanimità. Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto, sempre all' unanimità,del Consiglio nazionale. "Con i sindaci del centrodestra ho un ottimo rapporto. L'ho detto anche nel mio intervento, noi qui ognuno con la propria storia politica rappresentiamo i cittadini e dobbiamo essere capaci di lavorare insieme, di trovare quello che ci unisce e non quello che ci divide. Questo e' stato sempre il mio modo di agire, in qualsiasi istituzione io abbia operato e continuerò a farlo da. Voglio ricordare che la comunita'e' fatta anche da tanti sindaci civili. Io stesso sono un sindaco senza tessera di partito", ha commentato, a margine'assemblea che lo ha eletto a Torino.