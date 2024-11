361magazine.com - “Le Iene presentano: Inside”: le anticipazioni di giovedì 21 novembre

“Le”: ledi21Domani,21, in prima serata, su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, lo spin-off de “Le” ideato da Davide Parenti.La settima puntata, dal titolo “Serena Mollicone: non è ancora finita” è l’inchiesta di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli interamente dedicata al delitto di Arce, il paesino in provincia di Frosinone in cui venne uccisa la giovane Serena Mollicone.Dopo ventitré anni e due processi per trovare il colpevole della morte della ragazza, non è ancora emerso nessun nome.Gli imputati, Marco Mottola – figlio dell’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ai tempi dell’omicidio comandante della stazione di Arce -, suo padre Franco e sua madre Annamaria, sono stati assolti e giudicati innocenti sia in primo che in secondo grado.