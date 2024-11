Gaeta.it - Le dichiarazioni di Marco Marsilio al Comitato delle Regioni: un appello alla responsabilità politica

Facebook WhatsAppTwitter L’Aquila è stata al centroattenzioni politiche grazie alle recentidi, Presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo dei Conservatori Europei al. Durante la sessione plenaria celebrativa dei 30 anni dell’istituzione che rappresenta i livelli locali e regionali dell’Unione Europea,ha sottolineato l’importanza di raggiungere un accordo sulle nomine dei Vice-Presidenti esecutivi della Commissione Europea. Un tema che riveste una notevole rilevanza, specialmente in un contesto politico europeo in continua evoluzione.Importanza del portafoglio di Fitto per l’ItaliaIl Presidenteha messo in luce l’importanza del portafoglio assegnato a Raffaele Fitto, dichiarando che riveste un ruolo cruciale non solo per l’Italia, ma per tutte leeuropee.