Lettera43.it - L’ambasciata Usa a Kyiv chiude per un «possibile attacco aereo»

Leggi su Lettera43.it

Mercoledì mattinaamericana aha avvertito di aver ricevuto «informazioni specifiche su un potenzialesignificativo» il 20 novembre, si legge in un comunicato. «Per un eccesso di cautela,sarà chiusa e i dipendenti sono stati istruiti a trovare rifugio sul posto.degli Stati Uniti raccomanda ai cittadini statunitensi di essere pronti a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme», dice il messaggio. Undella Russia contro la sede diplomatica americana in Ucraina costituirebbe una violazione del diritto internazionale, dato che le ambasciate godono di protezione speciale. L’avvertimento fa parte di un’ulteriore escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Mosca, dopo che il 18 novembre il presidente uscente Joe Biden ha permesso all’Ucraina di utilizzare i missili a lungo raggio americani Atacms per colpire degli obiettivi militari in territorio russo.