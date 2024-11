Ilnapolista.it - La conferenza più corta della storia. Nessuna domanda per il ct della Danimarca che se ne va dopo 30”

Leggi su Ilnapolista.it

Il ctBrian Riemer è stato presentato ai giornalisti riunitiche la sua squadra ha pareggiato senza reti in casaSerbia nell’ultima partitafase a gironiNations League. Ma nessuno aveva domande per lui. È andata così in scena lastampa piùdel mondo.La nazionale scandinava, reduce dal pareggio con la Serbia (0-0), ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Nations League: un buon risultato in un gruppo dominato dalla Spagna campione d’Europa. Evidentemente a nessuno interessava approfondire alcun argomento sulla selezione danese, considerando forse che Riemer ha preso in mano la squadra solo da 4 settimane.An incredibly short press conference Denmark coach Brian Riemer left after just 20 seconds after he was asked no questions following his side’s goalless draw against Serbia.