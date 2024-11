Gaeta.it - Javier Tebas incontra Claudio Lotito: una collaborazione per combattere la pirateria nel calcio europeo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo delè in continua evoluzione e temi come lae il fair play finanziario sono al centro dei dibattiti tra i dirigenti di alto livello. In questo contesto, il presidente della Liga Spagnola,, ha partecipato al Social Football Summit che si sta svolgendo allo Stadio Olimpico di Roma. Durante l’evento, ha avuto un incontro significativo con il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia,. Questo confronto ha rappresentato un’importante occasione per analizzare e discutere misure legislative e politiche che possono avere un impatto sula livello.L’incontro tra: discussione sulla legge italiana contro laL’incontro trasi è svolto a Palazzo Madama ed è stato focalizzato principalmente sulla recente legge italiana che affronta il problema dellanel settore calcistico.