In TV un nuovo programma per supportare i genitori

In TV unper, che fare?”: un appuntamento settimanale per le famigliePH Press stampa“, che fare?”, condotto da Gianni Ippoliti, debutta su RaiTre venerdì 22 novembre. Il, che andrà in onda ogni venerdì pomeriggio alle 15:20, affronta argomenti cruciali per le famiglie italiane. Con un’attenzione speciale al disagio giovanile e alle difficoltà nei rapporti trae figli, la trasmissione esplora le sfide che caratterizzano l’epoca attuale, segnata da cambiamenti rapidi e crescenti pressioni sociali.Il format si avvale della collaborazione di Fabiana Latini, già compagna di Gianni Ippoliti in altre iniziative sociali. Attraverso un approccio pratico e diretto, iloffre aistrumenti e suggerimenti per affrontare al meglio le complessità della vita familiare.