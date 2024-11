Amica.it - Il principe Harry si è fatto un tatuaggio sul collo! Il video per lanciare gli Invictus Games

Cosa ci fa ilnello studio di un tatuatore? Si fa marchiare il(per finta!) per promuovere gli: eccolo nei panni di un cliente nervoso prima di essere tatuato dal cantante Jelly Roll. GUARDA LE FOTO: i momenti salienti di 40 anni da “riserva” Ilsi fa tatuare il«Ma io non posso essere tatuato. Al diavolo, andiamo!», esclama ilin un esilarantepubblicato sui social media. Jelly Roll è l’artista invitato come ospite d’eccezione alla serata conclusiva degli, che si terranno a Vancouver a febbraio. Ma in cambio vuole qualcosa. «Io sarò agli, tu lasciami solo farti il ??tuo primo». GUARDA LE FOTOWilliam ed’Inghilterra, principi con la testa per aria: le foto in elicottero «Avrei preferito il mio.