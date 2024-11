Lanazione.it - "Il limite ignoto", uno spettacolo per cambiare la storia

Pisa, 20 novembre 2024 - Andrà in scena venerdì 22 novembre alle 20, In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, alla Gipsoteca di arte antica lo"Il. Ridefinire insieme lo spazio del consenso" L'evento è a ingresso libero e gratuito e non occorre prenotazione. "Il" esplora il consenso e i confini nelle relazioni, mettendo in luce le dinamiche attraverso le quali questi confini rischiano di essere travalicati. Le scene mostrano tanti episodi al, e talvolta oltre il. Il teatro forum invita il pubblico a trovare possibili strategie per evitare le invasioni di confini, personali o altrui. Nel quadro della finzione teatrale, ci si allena a costruire relazioni in cui desideri, incertezze e bisogni possano esprimersi in una cultura di rispetto e piacere reciproco.