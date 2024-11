Quotidiano.net - Gli effetti a sinistra. Il Pd traina il risultato. Ma da solo non basta

di Cosimo Rossi "La politica si misura alle elezioni. E finché Schlein vince tutto quello stesso partito che non l’ha votata starà con lei. Dopodiché il Pd è un animale strano, che ha digerito e poi espulso prima Bersani, poi Renzi e tutti gli altri, da Letta a Zingaretti. E così continuerà a fare". Non c’è voce più saggia di quella di chi ha messo a disposizione la propria professionalità al partito del Nazareno per aver contezza dello stato stato dell’arte nel Pd. Che si conferma fortemente al centro di gravità del centroal punti di vampirizzare gli alleati specialmente nei territori dove la sua strutturazione locale prevale largamente. E adesso guarda con attenzione e preoccupazione alla costituente 5 Stelle, chiamata nel fine settimana a decidere sull’adesione organica al campo progressista perorata da Giuseppe Conte o la via autonomista vagheggiata dalle nostalgie grilline.