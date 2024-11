Lanazione.it - Firenze Marathon 2024, tutte le info. Il percorso e gli orari

, 20 novembre– Domenica 24 novembre torna la Estra, 40esima edizione di una delle corse podistiche più belle del mondo. Accanto al classicolungo ci sono anche la 10K, la riproposizione dell’evento solidale Fanfani Staffetta 3x7k e la San Benedetto Ginky Family Run di sabato mattina. Speciale sarà anche la casa dei runner, che torna alla Leopolda. "Un evento importante, per un anniversario speciale, che potrà contare su una macchina organizzativa già rodata - ha dichiarato la sindaca Sara Funaro - forte anche di uno zoccolo duro di migliaia di volontari, una forza straordinaria sul nostro territorio. Una manifestazione rilevante non solo per la città dima anche per i fiorentini, da sempre orgogliosi della propria maratona".