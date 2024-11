Gqitalia.it - Fear of God e Jerry Lorenzo hanno reinventato il guardaroba moderno

Se penso aof God, la prima cosa che mi viene in mente è una hoodie bianca con un’enorme stampa posteriore comprata esattamente otto anni fa sul sito di Pacsun. Tra il costo del capo e le spese doganali, la felpa mi era costata poco più di 100€. Poco, considerando i prezzi della moda, ma soprattutto lo status occupato dal brand diin quella che all’epoca qualcuno chiamava "hype culture" (la felpa faceva comunque parte della linea economica del brand, Essentials).Oggi sono cambiate moltissime cose: quella cultura manovrata dall’hype è finita, chi scrive ha cambiato città e un paio di lavori, ma soprattutto è cambiatoof God e il posto che occupa nel pantheon della moda mondiale. Me ne accorgo non appena varco la soglia dell’edificio scelto dal brand per presentare la sua nuova collezione, un'ex chiesa sconsacrata poco fuori Milano, talmente perfetta da sembrare un set cinematografico.