Lanazione.it - Esce l’album “Your Life” Tonight Show

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 novembre 2024 – Arezzo e Castiglion Fiorentino uniti grazie ad un gruppo di quattro Amici appassionati di musica nascono a fine 2016 i *Simis*, il nome ha in origine misteriosa, iniziano a comporre viene pubblicato il singolo che si chiama “Void (Drowning Into)” e nasce l'idea di creare un concept album di stampo progressive. Nella serata di Sabato 23 Novembre dalle 21:00 in poi, presso la libreria Quelli dei Libri di Arezzo, in via della Fiorandola 38, avverrà il Release party per festeggiare uscita dele allo scoccare della mezzanotte verrà pubblicato su tutte le piattaforme di streaming musicale, siete tutti invitati a partecipare ingresso libero. Il gruppo è formato dagli Aretini Mattia Di Gorga alla Batteria, e’ influenzato in origine dalle sonorità grezze e rustiche di John Bonham, studia per sposare queste alla tecnica e alla meticolosità dei suoi amati Dream Theater.