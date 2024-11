Superguidatv.it - Emmanuele Tardino, da Mascarìa a Maria Corleone 2: intervista

Leggi su Superguidatv.it

Dagli esordi sul piccolo schermo con la serie L’allieva al debutto internazionale nei panni di Mino Raiola nel film “Zlatan”,si è affermato come uno degli interpreti più versatili della sua generazione. Protagonista di progetti di successo come Suburra – La serie, continua a conquistare il pubblico con ruoli intensi e sfaccettati. A breve tornerà su Canale 5 con la seconda stagione della fiction, confermando il suo talento e la capacità di lasciare il segno sia in Italia che all’estero.Sappiamo che sei sul set della serie “2”. Quali differenze hai riscontrato rispetto alla tua prima esperienza nel film “”?Parliamo di due lavori completamente diversi tra loro, sia strutturalmente parlando sia in termini di obiettivi.