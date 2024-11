Designazioni tredicesima giornata Serie A 2024 2025 | Milan-Juventus a Chiffi

Leggi su Sportface.it

Learbitrali delladella. Dopo la sosta per le Nazionali torna in campo il massimo campionato italiano di calcio e si ritorna subito con un big match ovvero. La partita, che si disputerà sabato 23 novembre alle ore 18 a San Siro, è stata affidata a Danieledella Sezione di Padova. Sarà invece Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Napoli-Roma di domenica mentre Andrea Colombo fischierà in Verona-Inter.Ecco tutte le scelte del designatore della Can Gianluca Rocchi per questa tre giorni di campionato che si concluderà lunedì con i due posticipi Empoli-Udinese e Venezia-Lecce.LEDELLAH. VERONA – INTER Sabato 23/11 h.15.00COLOMBODEI GIUDICI – CECCONIV: FOURNEAUVAR: SERRAAVAR: MARINISabato 23/11 h.